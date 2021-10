Premier League, David Brooks ha il linfoma di Hodgkin: il post - FOTO

La Premier League è in apprensione e sotto shock per David Brooks. Il centrocampista ventiquattrenne del Bournemouth e del Galles ha annunciato tramite il suo profilo Instagram di avere il linfoma di Hodgkin. Il tumore del sistema linfatico è al secondo stadio e a breve inizierà le cure, di seguito le sue parole: “Questo è un messaggio molto difficile da scrivere per me. Mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin in stadio II e inizierò un ciclo di trattamento la prossima settimana...Anche se è stato uno shock per me e per la mia famiglia, la prognosi è positiva e sono fiducioso che mi riprenderò completamente e tornerò presto in campo"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Argentina, Correa non si allena in gruppo: preoccupano le sue condizioni

Calciomercato Lazio, idea Consigli per la porta: è in scadenza con il Sassuolo