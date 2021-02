Premier League, il Manchester Utd non si ferma: ne fa 9 al Southampton

Un Manchester Utd senza freni, che aggancia il Manchester City in testa alla classifica della Premier League (gli uomini di Guardiola hanno due partite in meno), dopo il roboante 9-0 rifilato all'Old Trafford ai danni del Southampton. Una partita senza storia, dominata dall'inizio alla fine, in cui sono andati a segno 7 giocatori diversi. Doppietta per Anthony Martial, poi segnano anche Wan Bissaka, Bruno Fernandes, Rashford, Cavani, McTominay e James (il nono è un'autorete di Bednarek).

Lazio, sorpresa Akpa-Akpro: la società gli ritocca l'ingaggio

PRIMAVERA - Atalanta - Lazio, in scena gli ottavi di Coppa Italia: l'anteprima del match

TORNA ALLA HOME