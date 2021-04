Premier League sempre più straniera, ecco chi è sulle tracce dell'Arsenal

Dalla musica al calcio. Daniel Ek, imprenditore di successo e proprietario di Spotify, starebbe pensando di entrare nel mondo del pallone dalla porta principale. Il 38enne, secondo il Telegraph, avrebbe messo gli occhi sull'Arsenal. I Gunners, in campo stasera nella semifinale di andata di Europa League contro il Villarreal, non sono in vendita ma devono affrontare la rabbia dei tifosi dopo il caso Superlega. Proprio in questa spaccatura lo scandinavo vorrebbe inserirsi aiutato da tre leggende del club.

CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.