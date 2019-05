Premio Ussi, Mancini: "Valzer delle panchine? Gli allenatori ci sono abituati"

Uno dei riconoscimenti del premio Ussi verrà assegnato a Roberto Mancini. Il premio (dell'Unione Stampa Sportiva Italiana, come da acronimo) è stato istituito 69 anni fa ed è il più alto riconoscimento per giornalisti sportivi, uomini del calcio e figure di spicco dello sport italiano. Prima dell'evento, che si terrà al circolo Canottieri Aniene, il CT della nazionale ha parlato a Rai Sport: "Giovani impiegati in Italia? La speranza è che giochino sempre di più. Ci sono giovani bravi, gli Under 20 ora stanno facendo il mondiale, in quella competizione sono passati sempre grandi giocatori. I cambi sulle panchine? È una cosa che piace molto, soprattutto agli italiani, cercare di capire le novità. Quando gli allenatori iniziano la propria carriera sanno già quello che potrebbe capitargli. Sono abituati".

