Lazio, Immobile: "Un anno pieno di emozioni. Il trofeo ci fa ben sperare per il futuro"

Una stagione caratterizzata da alti e bassi per Ciro Immobile. Il bomber della Lazio, abituato a numeri formidabili, ha chiuso la stagione con 19 reti all'attivo (15 in campionato, 3 in Coppa Italia, 1 in Europa League). Durante la seconda parte dell'anno Ciro ha faticato un po' di più rispetto al solito a trovare la via del gol, ma all'ultima di campionato si è sbloccato contro il Torino. La stagione si è chiusa e Immobile e compagni possono aggiungere al proprio palmarès un altro la trofeo: la Coppa Italia. Attraverso il profilo Instagram Immobile ci ha tenuto a mandare un messaggio per ringraziare tutti e per esprimere il proprio pensiero: "Un anno pieno di emozioni sia belle che brutte, ma che sicuramente ci hanno insegnato qualcosa, insieme abbiamo alzato un trofeo importante che ci fa ben sperare per il futuro! Grazie a tutti. Forza Lazio".

