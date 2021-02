PRIMAVERA - Lazio - Cagliari, Menichini: "Tante assenze, ma non voglio scusanti"

Finisce 2-1 per il Cagliari lo scontro salvezza al Fersini per la Lazio Primavera. Sconfitta che pesa sulla classifica e sul morale dei ragazzi di Menichini. Proprio il tecnico ha analizzato così la gara ai microfoni di Lazio Style Radio: "Momento difficile e delicato, ci mancano tanti giocatori. Non voglio scusanti, dobbiamo essere più attenti perché gli abbiamo regalato due gol. Dobbiamo essere più concentrati e più cattivi. Troppe disattenzioni, dobbiamo migliorare su questo e superare il momento negativo. È un periodo in cui ci gira anche un po’ male. I ragazzi sono delusi, sembrava che avessimo la partita in pugno ma andare all’intervallo sul 2-1 per loro ci ha buttato giù. Non dobbiamo abbatterci però. Non dobbiamo guardare la classifica ma giocare partita per partita. Oggi si poteva vincere ma gli episodi nel calcio pesano tantissimo".