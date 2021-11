PRIMAVERA | Lazio, Crespi si racconta: "Mi ispiro a Immobile, ma preferisco..."

Valerio Crespi è la nuova rockstar della Lazio Primavera. Arrivato dal Savio (squadra dilettantistica romana) un paio di anni fa, il classe 2004 ha giocato nelle giovanili biancocelesti prima di fare entrare nel gruppo di Calori. Da inizio stagione ha giocato 9 partite tra campionato e coppa, mettendo a segno 6 gol e un assist. Il bomber è molto attivo anche su Instagram e ieri sera ha deciso di raccontarsi rispondendo ad alcune domande dei followers attraverso le sue Stories.

IDOLI - Riguardo le sue fonti d'ispirazione ha detto: "Il miglior giocatore della prima squadra è ovviamente Immobile, mi ispiro a lui. Il mio calciatore preferito in assoluto è però Robert Lewandowski".

SOGNI FUTURI - Tra i tanti complimenti ricevuti, c'è anche chi lo vorrebbe già in prima squadra. Lui ha risposto così: "Certamente vorrei far parte della prima squadra, sono laziale sin da bambino. La prima partita vista allo stadio è stata contro il Borussia Dortmund in Champions League. Se rimarrò per molto? Ho un contratto fino al 2024 attualmente. Io fenomeno? Meglio Milinkovic".