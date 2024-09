PRIMAVERA | Lazio, Sanderra cerca la vittoria: arriva il Genoa, ma non al Fersini

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio Primavera prova a tornare alla vittoria con il Genoa. Sfida in programma alle 11.30. Non si disputerà al Fersini, bensì al centro sportivo La Borghesiana a causa dei lavori in corso sui campi di Formello. Di fronte un'avversaria che ha due punti in più in classifica dopo cinque giornate e che arriva al match caricata dal successo contro la Fiorentina. I baby di Sanderra - riferisce il Corriere dello Sport - sono reduci dal pareggio di Monza e cercano ora un successo che manca dal 25 agosto, il match contro l'Inter.

Il tecnico dovrà fare a meno ancora di Ricardo Bordon, in attesa del transfer per le gare ufficiali, e dell'infortunato Cuzzarella, che ha rimediato uno stiramento muscolare. Per l'esterno d'attacco si tratta della seconda esclusione forzata di fila. Balde spera di ritrovare una maglia dall'inizio, a centrocampo Muñoz vuole farsi perdonare la leggerezza di Monza (il fallo che ha portato l'arbitro ad assegnare il rigore al Monza). Dietro verso la conferma la coppia formata da Filipe Bordon e Petta.

