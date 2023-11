PRIMAVERA | Lazio, Sardo: "Siamo dispiaciuti per l'eliminazione" - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio Primavera è eliminata dalla Youth League. I biancocelesti sono usciti sconfitti per 0-2 dalla partita del Fersini contro il Celtic. Al termine della sfida è intervenuto l'attaccante Jacopo Sardo ai microfoni dei cronisti presenti. Ecco le sue parole: "È stata una bellissima esperienza, siamo dispiaciuti per l'eliminazione, anche se ce l'abbiamo messa tutta e non è andata come volevamo. Speriamo di avere un'altra possibilità in futuro. Io sono molto contento di essere rientrato dopo i due mesi che sono stato fuori per infortunio. In allenamento stiamo dando il massimo, sto provando a trovare spazio. Ora puntiamo alla Coppa Italia e in campionato dove stiamo andando molto bene. Per adesso abbiamo trovato il nsotro equilibrio e andiamo avanti su questa strada".

