Proto: "Non avrei voluto lasciare l'Anderlecht. Quando smetterò tornerò in Belgio"

Silvio Proto, al pari degli altri giocatori della Lazio, sta trascorrendo la quarantena nella propria abitazione di Roma. Intervistato da RTBF, il portiere biancoceleste si è espresso sulle stagioni trascorse in Italia, esprimendo anche la voglia di tornare in Belgio a fine carriera: "Non avrei voluto lasciare l'Anderlecht. Il trasferimento alla Lazio mi ha permesso di crescere i miei figli in un altro paese. Mi sono reso conto della bellezza del Belgio quando l'ho lasciato. Dopo la mia carriera, tornerò da qualche altra parte nel paese".

