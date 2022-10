Provedel, parla l'agente: "Non puoi dire di no alla Lazio se ti cerca Sarri in persona"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Quella di domani sarà una sfida speciale per Ivan Provedel, che affronterà la sua ex squadra, lo Spezia. Il suo agente, Gianni Rava, ha parlato ai microfoni de Il Secolo XIX dell'addio del portiere dal club ligure per approdare alla Lazio: "Ivan alla Lazio? Voluto da Sarri, offerta irrinunciabile". E ancora: "Credo sia nella logica del calcio che non puoi dire di no alla Lazio se ti cerca Sarri in persona. Ma la realtà è che se così non fosse stato, oggi Provedel sarebbe quello che aveva sperato di essere: il capitano dello Spezia".

