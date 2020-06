PSG, Neymar perde la causa con il Barcellona: le cifre del risarcimento

La Ligue 1 e il calcio francese si sono fermati, ma Neymar è riuscito a far parlar di sé in un altro modo. Il numero 10 del PSG, infatti, ha perso la causa portata avanti proprio da lui contro il suo ex club, il Barcellona. Il fantasista brasiliano richiedeva alla società catalana 43,6 milioni di euro come bonus per il rinnovo del 2016. I blaugrana, invece, reclamavano circa 22 milioni al giocatore per inadempienza. Il giudice ha finalmente espresso la sentenza, dando ragione al club catalano. Ora Neymar dovrà pagare le conseguenze. L’attaccante del PSG restituirà al suo ex club 6,7 milioni di euro. La società spagnola ha confermato l’accaduto con una nota sul suo sito ufficiale.