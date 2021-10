Pulcini rinnova: "Grazie a Lotito e alla Lazio per la fiducia" - FOTO

Ottime notizie per il prof. Ivo Pulcini. Dopo la parziale vittoria presso la Corte federale d'appello nel processo tamponi (riduzione dell'inibizione da 12 a 5 mesi, Pulcini ricorrerà al Collegio di Garanzia per l'assoluzione) e il ritorno a pieno regime per aver scontato la pena, è arrivato anche il rinnovo come direttore sanitario della Lazio. Lo stesso professore, sui suoi profili social, ha ringraziato pubblicamente il presidente Lotito e la società: "Grazie al Presidente Claudio Lotito e alla S.S.Lazio per avermi confermato la fiducia e l'incarico in qualità di direttore sanitario".