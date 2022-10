Qual è il pronostico sulla stagione della Lazio 2022/2023

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Serie A ha preso il via da poco più di un mese. Mai come quest’anno i club dovranno affrontare una dura stagione a causa di un calendario ricco di impegni, vista la scelta da parte della Fifa di inserire il Mondiale in Qatar in questo autunno, andando a spaccare i tornei in due parti. Per molti allenatori sarà fondamentale arrivare alla competizione per Nazionali con un buon piazzamento, in modo da riprendere con il piglio giusto a gennaio.

Tutti gli occhi sono puntati sulle big italiane, in particolar modo la Lazio di Sarri. I biancocelesti hanno avuto un ottimo avvio di campionato, dimostrandosi una squadra molto solida nel reparto difensivo e difficile da battere. Questo è certamente dimostrato dalle ottime prestazioni, nello specifico la vittoria per 3-1 contro l’Inter.

La Lazio si candida per un posto nella prossima Champions League, ma riuscirà nell’obiettivo? Riuscirà a dire la sua anche in Europa League? Sono tutte domande legittime che in questi giorni si stanno chiedendo i tifosi e i principali bookmakers.

Quale piazzamento vedono i siti di scommesse per la Lazio

Al momento, secondo i bookmakers, la Lazio non risulta essere una delle favorite per la vittoria dello Scudetto, seppur a un mese dall’inizio si trovi subito dietro Napoli, Atalanta e Udinese. I ragazzi di Sarri vengono quotati con una media di 40.00, altissima in confronto alle altre big del campionato.

Certamente su questo aspetto ha inciso l’andamento altalenante della scorsa stagione, nonostante un quinto posto e la qualificazione in Europa League. Per i siti di scommesse risulta più probabile il quarto posto (che vuol dire qualificazione in Champions League) o il quinto, in linea con quanto accaduto lo scorso anno.

Leggendo sempre gli esperti delle quote, fino a questo momento sembra essere più abbordabile l’Europa League per i biancocelesti rispetto alla Serie A. Infatti andando a spulciare le quotazioni, troviamo la Lazio nelle prime quattro posizioni delle possibili vincitrici della competizione. Avanti ci sono Arsenal, Manchester United e Roma.

Le due inglesi al momento sono le predilette dai bookmakers, mentre i giallorossi, forti di un mercato da top club, la vittoria della Conference League e la presenza di Mourinho in panchina, si candidano al posto di outsider proprio insieme ai cugini biancocelesti. Quest’ultimi oscillano dai 20.00 ai 25.00.

Alla fine tutto dipenderà dalla formazione allenata da Sarri. Spetta a loro ribaltare il pronostico dei bookmakers (basato sulle statistiche degli ultimi anni) e provare a scrivere ancora la storia di questo club.

Ciro Immobile ancora il capocannoniere?

In cinque stagioni è stato il capocannoniere tre volte del nostro campionato, battendo record su record con la Lazio. Ciro Immobile si candida ancora ad essere uno degli attaccanti più prolifici e decisivi della Serie A. Il classe 1990, di Torre Annunziata, nella Capitale è rinato, dimostrando di essere quel bomber che tanto mancava in Italia. Numeri incredibili che continua ad aggiornare costantemente, rendendolo il principale indiziato per vincere l’ennesima volta il titolo di marcatore più prolifico del campionato.

La prima volta che è stato nominato bomber d’Italia era il 2014 con 22 reti con il Torino. Per poi ripetersi, sempre con la maglia biancazzurra, nel:

2017/18 29 reti (a pari merito con Icardi)

2019/20 36 reti

2021/22 27 reti

I bookmakers e i siti di scommesse hanno quotato l’attaccante della Lazio a 4.00 come vincitore del titolo di capocannoniere, insieme a Dusan Vlahovic della Juventus e Lukaku dell’Inter. Una bella sfida che aspetta all’attaccante campano, motivato dall’essere il primo giocatore a vincere per quattro stagioni il titolo.

Fino a questo momento le premesse sembrano essere tutte dalla sua parte, con già cinque gol segnati nelle prime sette partite di campionato. Vedremo alla lunga se Re Ciro riuscirà ad essere considerato ancora il più grande di tutti.