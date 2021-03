Qualificazioni Mondiali, Albania - Inghilterra a rischio rinvio: il motivo

Potrebbe essere a rischio la gara in programma questa sera tra Albania e Inghilterra e valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 che si svolgeranno in Qatar. La Federcalcio albanese ha infatti fatto sapere che: "La Polizia di Tirana non garantisce le adeguate misure di sicurezza. La partita contro l'Inghilterra potrebbe essere rinviata con le sanzioni che prevede la FIFA. Avrebbe conseguenze catastrofiche per l'immagine del nostro Paese". Il motivo? Lo stadio di Tirana è contornato da pub e bar e le forze dell'ordine non hanno le risorse sufficienti per garantire la permanenza delle due squadre in totale sicurezza.

