Qualificazioni Mondiali, la Serbia vince a Lussemburgo: Milinkovic in campo dal 1’

Sono in corso le qualificazioni al mondiale del 2022 in Qatar. Questa sera, tra le altre, sono scese in campo Lussemburgo e Serbia. La squadra di Sergej Milinkovic Savic, schierato titolare dal proprio ct, ha battuto il Lussemburgo 1 a 0 grazie al gol di Vlahovic. Tre punti fondamentali per la Serbia che conquista in questo la vetta del girone superando di un punto il Portogallo. Continua per il centrocampista laziale la corsa per centrare la qualificazione al mondiale.

