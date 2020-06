Quarantena soft, Ministero della Salute: "Possibili test il giorno della partita"

Il nodo quarantena ha tenuto banco in questi giorni di trepida attesa per il ritorno del campionato. Arrivano, proprio a poche ore dalla ripresa, novità importanti in merito alla gestione del calcio post Covid-19. Il Ministero della Salute ha approvato il passaggio alla quarantena soft. Dunque è stata diramata una circolare in merito: "I contatti stretti e l'intero 'gruppo squadra' devono essere isolati per un totale di 14 giorni, con la possibilità però in caso di partita di svolgere un test 'con oneri a carico delle società sportive, per la ricerca dell’RNA virale, il giorno della gara programmata, successiva all’accertamento del caso confermato di soggetto Covid-19 positivo, in modo da ottenere i risultati dell’ultimo tampone entro 4 ore e consentire l’accesso allo stadio e la disputa della gara solo ai soggetti risultati negativi al test molecolare". Poi, dopo la partita in questione dovrà riprendere la quarantena sotto sorveglianza: "Al termine della gara, i componenti del 'gruppo squadra' devono riprendere il periodo di quarantenafino al termine previsto, sotto sorveglianza attiva quotidiana da parte dell'operatore di sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente".

Pubblicato il 20/06

