Quinta sostituzione a partita, dall'IFAB arriva l'ok per la proroga della norma

In occasione dell'Assemblea Generale Annuale tenutasi a Doha, in Qatar, l'IFAB ha ratificato le modifiche e i chiarimenti al Regolamento di Gioco 2022/23 che entreranno in vigore il prossimo 1° luglio. L'assemblea generale ha introdotto un emendamento temporaneo che dà alle massime competizioni nazionali e internazionali la possibilità di consentire alle squadre di utilizzare fino a cinque sostituti. I membri hanno poi deciso di aumentare da 12 a 15 il numero massimo di sostituti inseriti sulla lista della squadra, a discrezione dell'organizzatore della competizione.

L'Assemblea Generale è stata aggiornata dalla FIFA sulle innovazioni che potrebbero consentire a un maggior numero di competizioni di utilizzare la tecnologia VAR e sui test condotti con successo con sistemi che aiutano gli ufficiali di gara a determinare le situazioni di fuorigioco in modo più rapido e accurato (la cosiddetta "tecnologia del fuorigioco semi-automatico"). Si sta valutando anche la possibilità di sperimentare una soluzione di supporto video.

Infine, sono state discusse anche altre questioni, come la spiegazione di alcune decisioni arbitrali durante la partita, il calcolo potenzialmente più equo del tempo di gioco e le espulsioni.