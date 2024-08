Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Un altro innesto per Radio Laziale 88.100. Elisa Di Iorio farà parte della squadra della nuova emittente biancoceleste, on air dal 18 agosto, giorno dell’esordio stagionale della Lazio con il Venezia. In attesa di ulteriori novità, si aggiunge un nuovo tassello al palinsesto di Radio Laziale.