Raggi: "Roma vuole omaggiare Gigi Proietti. Gli sarà intitolato il Globe Theatre"

Il Globe Theatre sarà intitolato a Gigi Proietti. L'artista romano è stato infatti il direttore artistico del teatro, situato a Roma, a villa Borghese. E ora la città eterna vuole omaggiarlo proprio intitolando col suo nome il luogo che ha reso celebre in tutta Italia. Lo ha annunciato la sindaca Virginia Raggi: "Roma vuole dedicare a Gigi Proietti uno dei luoghi che gli erano più cari, il Globe Theatre, e di cui per anni ha gestito la direzione artistica mettendo in scena meravigliosi capolavori. La nostra città vuole ricordarlo per sempre così".