Rai, scoppia il caso Mondini: “Per punirmi in stanza con una collega che soffre di flatulenza”

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, PREPARAZIONE ANTI-JUVE: IL PUNTO SU IMMOBILE FORMELLO - Stesse presenze di ieri. Vuol dire Pedro di nuovo in bilico e Immobile ancora a riposo. Sono i due calciatori acciaccati con cui deve fare i conti Sarri. La trasferta di lunedì sera aiuta a livello di tempistiche a recuperare i calciatori: Ciro è... FORMELLO - Stesse presenze di ieri. Vuol dire Pedro di nuovo in bilico e Immobile ancora a riposo. Sono i due calciatori acciaccati con cui deve fare i conti Sarri. La trasferta di lunedì sera aiuta a livello di tempistiche a recuperare i calciatori: Ciro è... WEBTV LAZIO-SAMPDORIA 2-0 | IL COMMENTO DI ZAPPULLA: "BELLA LAZIO, OTTIMO GIOCO" - VIDEO La Lazio vince 2-0 con la Sampdoria. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo Stadio Olimpico con la soddisfazione di aver visto una grande Lazio e un super gol: CLICCA QUI PER I SESSANTA... La Lazio vince 2-0 con la Sampdoria. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo Stadio Olimpico con la soddisfazione di aver visto una grande Lazio e un super gol: CLICCA QUI PER I SESSANTA... VOCI DI MERCATO LAZIO, PATRIC RINNOVA A UNA CONDIZIONE: IN TRE VERSO L'ADDIO RASSEGNA STAMPA - Dopo le ultime tre partite di campionato si aprirà un periodo piuttosto delicato per la Lazio che dovrà fare chiarezza sul proprio futuro. C'è da progettare la prossima stagione e per farlo bisogna partire dalla rosa a disposizione... RASSEGNA STAMPA - Dopo le ultime tre partite di campionato si aprirà un periodo piuttosto delicato per la Lazio che dovrà fare chiarezza sul proprio futuro. C'è da progettare la prossima stagione e per farlo bisogna partire dalla rosa a disposizione...