Rambaudi: "Lazio più forte dell'Inter, ora è testa a testa con la Juventus"

In vetta il testa a testa tra Juventus e Lazio si fa sempre più serrato. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Rambaudi: "Juventus-Inter è stata una bella partita. Ho visto la squadra di Sarri come poche volte in questa stagione. Questa sosta forzata l'ha aiutato a preparare meglio la partita, ha giocato davvero bene, ho visto dei movimenti organizzati a differenza del passato, ho visto una squadra. Insieme alla gara di andata sempre con l'Inter ed alcune di Champions, è stata la loro migliore prestazione della stagione. Personalmente penso da molto tempo che la Lazio sia superiore all'Inter e deve essere pronta per lo scudetto nel caso in cui la Juventus dovesse fare male. L'Inter non ha questi grandi giocatori, il problema certamente non è Conte. Hanno pompato un po' troppo questi acquisti, Eriksen compreso".

