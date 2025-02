Ranking, la Spagna allunga sull'Italia: il 5° posto Champions si allontana

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Pessime notizie per il Ranking UEFA stagionale legato all'annata 2024/25, quello che - come capitato peraltro già in questa stagione - potrebbe garantire alla Serie A un posto extra nella prossima Champions League.

Con il tonfo della Juventus sul campo del PSV si completa una due giorni clamorosamente negativa per le squadre italiane nella massima competizione europea: a seguito delle cocenti eliminazioni di Atalanta e Milan, ecco che anche la Juve saluta la Champions, in cui in rappresentanza del nostro paese rimane solo l'Inter. Domani scende in campo la Roma contro il Porto con la speranza di rilanciare le ambizioni tricolori, che passeranno anche dalle sorti della Lazio e della Fiorentina, già qualificate in via diretta per gli ottavi di finale rispettivamente in Europa League e in Conference. Il sorpasso della Spagna della scorsa settimana, intanto, si è però trasformato in un allungo dal quale l'Italia rischia di non riuscire a rientrare. Alle spalle non ci sono grandi pericoli in vista, ma riprendere gli iberici, che possono contare su Real Madrid e Barcellona, potrebbe diventare un'impresa.

RANKING UEFA STAGIONALE PER IL 2024/25

1. Inghilterra 20.892

2. Spagna 18.535

3. Italia 17.812

4. Portogallo 16.050

5. Germania 16.046

6. Francia 14.857

7. Olanda 14.366

8. Belgio 14.250

9. Grecia 11.062

10. Svezia 10.125