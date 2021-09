Ranking Uefa per club, classifica aggiornata: ecco la posizione della Lazio

LAZIO RANKING UEFA - La Uefa ha aggiornato la classifica relativa ai coefficienti per club all'inizio della nuova stagione. Il ranking non è quello che ha portato a stilare le fasce per i sorteggi di Champions, Europa e Conference, ma quello attuale con i punteggi che si sommeranno grazie ai risultati di questa stagione. La Lazio di Maurizio Sarri occupa ora la 27esima posizione con 44 punti a una sola lunghezza dal Benfica. Ricordiamo che il coefficiente viene stilato prendendo in esame i risultati di tutti i club nelle competizioni europee negli ultimi cinque anni (dal 2017/18 al 21/22) a cui non si aggiunge più il punteggio della Federazione del paese di appartenenza, come accadeva in passato ma che fa solo la differenza in caso di parità (o sostituisce il punteggio qualora la squadra lo abbia più basso). Lazio che è salita molto grazie all'ottimo girone di Champions League della passata stagione chiuso con 2 vittorie e 4 pareggi. In vetta c'è sempre il Bayern Monaco, seguito da Manchester City, Liverpool, Barcellona e Chelsea. Per quello che riguarda le italiane nelle prime 100 posizioni ci sono Juventus (9° posto), Roma (14°), Napoli (22°), Atalanta (23°), Inter (25°), Milan (37°) e Torino (95°). Dal sito della Uefa, ricordiamo anche come viene vengono attribuiti i punti in Europa League:

2 – Per ogni vittoria dalla fase a gironi in avanti (esclusi gli spareggi per la fase a eliminazione diretta)

1 – Per ogni pareggio dalla fase a gironi in avanti (esclusi gli spareggi per la fase a eliminazione diretta)

4 – Primo posto nel girone

2 – Secondo posto nel girone

1 – Per ogni turno raggiunto da un club dagli ottavi di finale

A tutte le squadre è garantito un minimo di 3 punti nella fase a gironi di UEFA Europa League (non aggiunti ai punti ottenuti effettivamente). Non vengono assegnati punti in caso di eliminazione nelle qualificazioni, perché tali club passano alla UEFA Europa Conference League e possono ottenere punti partecipando a tale competizione.

Pubblicato il 3/09 alle 10