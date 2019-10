Ranking Uefa per club, ecco la posizione della Lazio

LAZIO RANKING UEFA - La Uefa ha stilato il nuovo ranking realitivo ai coefficenti per club dopo i turni di Champions ed Europa League. Nessun cambiamento nella top ten con il Real Madrid che rimane in prima posizione. Alle spalle delle merengues ci sono i cugini dell'Atletico e gli eterni rivali del Barcellona che completano un podio tutto spagnolo. A chiudere la top ten ci pensano Bayern Monaco, Juventus, Manchester City, Psg, Liverpool, Arsenal e Manchester United. Per quello che riguarda la Lazio, la vittoria sul Rennes permette ai biancocelesti di salire e guadagnare una posizione. La formazione di Inzaghi è 34esima e ha superato l'Olympiakos. I capitolini sono gli unici, insieme a Sporting Lisbona, Psv e Braga, ad aver migliorato la propria posizione tra le prime 40. Ricordiamo che il ranking viene stilato prendendo in esame i risultati di tutti i club nelle competizioni europee negli ultimi cinque anni (dal 2015/16 al 19/20, ndr). A pesare in casa biancoceleste è l'assenza dalle coppe del 2016/17 altrimenti le aquile sarebbero tranquillamente state nella top 30. Tuttavia i biancocelesti sono il quarto club italiano in classifica dietro alla Juventus (5a), Roma (15a) e Napoli (19a). La classifica dipende esclusivamente dai risultati (2 punti per ogni vittoria, 1 per ogni pareggio e 0 per le sconfitte, ndr), quindi, Lulic e compagni sono chiamati a fare bene nella prossima Europa League e consentire così al club capitolino di scalare posizioni. Avere un ottimo ranking permette di partire nelle fasce migliori nei sorteggi di Champions ed Europa League e consente, così, di evitare qualche avversario pericoloso già nel primo girone eliminatorio.

