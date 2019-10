Europa League, classifica marcatori: entrano Immobile e Milinkovic

Dopo la seconda giornata di Europa League, inizia a prendere forma l'affollatissima classifica dei marcatori della competizione. Al primo posto, con tre reti in attivo, troviamo Sporar, Malen, Rodrìguez e Kaseru. I marcatori di Lazio e Roma (le due squadre italiane in corsa) occupano al momento la parte bassa con un solo gol per ciascun giocatore. Tra i biancocelesti figurano Bastos (a segno contro il Cluj), Milinkovic e Immobile (entrati in classifica dopo il match contro il Rennes). Di seguito l'elenco:

3 gol - Andraz Sporar (Slovan Bratislava), Donyell Malen (PSV Eindhoven), Ángel Rodríguez (Getafe CF), Claudiu Keseru (PFK Ludogorets Razgrad)

2 gol - Antoine Bernier (F91 Dudelange), Kevin Bua (FC Basilea 1893), Bruno Fernandes (Sporting CP), Bibras Natcho (FK Partizan Belgrado), Danel Sinani (F91 Dudelange), Gabriel Martinelli (FC Arsenal), Umar Sadiq (FK Partizan Belgrado), Andrija Pavlovic (APOEL Nicosia), Mario Leitgeb (Wolfsberger AC), Joe Willock (FC Arsenal), Jonathan David (KAA Gent), Tiquinho Soares (FC Porto), Rafael Forster (PFK Ludogorets Razgrad), Jody Lukoki (PFK Ludogorets Razgrad), Chicharito (Siviglia FC), Noah Okafor (FC Basilea 1893).

1 gol - Bastos (SS Lazio), Ciro Immobile (SS Lazio), Sergej Milinkovic (SS Lazio), Edin Dzeko (AS Roma), Nicolò Zaniolo (AS Roma), Justin Kluivert (AS Roma), Leonardo Spinazzola (AS Roma)

