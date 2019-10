Lazio, Luis Alberto re degli assist: solo De Bruyne meglio di lui in Europa

LUIS ALBERTO RE DEGLI ASSIST - Il suo ingresso, insieme a quello di Milinkovic Savic, ha cambiato la Lazio. Luis Alberto e il serbo hanno dato una svolta ai biancocelesti nel match contro il Rennes. I capitolini hanno inserito la marcia corretta e hanno ribaltato il risultato, portando a casa l'intera posta in palio. Lo spagnolo continua a regalare perle e assist ai propri compagni di squadra. L'andaluso ieri sera ha fornito il passaggio vincente per il momentaneo pareggio di Milinkovic. Quello contro i francesi è il quinto della stagione, dopo i quattro in campionato, e il numero dieci è leader assoluto. Come sottolinea Lazio Page, meglio di lui, prendendo in esame le squadre dei cinque principali campionati europei (Serie A, Liga, Premier League, Bundesliga e Ligue1, ndr), ha fatto solo De Bruyne. Il belga del Manchester City ha fornito cinque assist ai compagni, ma è anche vero che il campionato inglese è iniziato prima di quello italiano. Luis Alberto avrà modo di migliorarsi e spera di poter avvicinare De Bruyne già domenica a Bologna. Lo spera lui e Inzaghi che sembra non poter più far a meno di lui.

