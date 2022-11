Raul Moro, che sfortuna: problema di salute per lo spagnolo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Raul Moro non sarà tra i convocati di Lucarelli per la partita della Ternana contro il Pisa, in programma sabato 26 novembre alle 11. Lo spagnolo di proprietà della Lazio, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è risultato positivo al Covid-19 e non sarà dunque disponibile per la gara della ripresa del campionato di Serie B.

