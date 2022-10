Raul Moro: "Ho scelto la Ternana per restare nei radar della Lazio. Rimpianti? Non ne ho..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, l’ex giocatore della Lazio Raul Moro si è espresso sulla sua attuale stagione in prestito alla Ternana. Poi ha commentato il primo gol segnato in B e il passato trascorso tra i biancocelesti: "Il gol? Era da un anno che non sentivo questa sensazione, non mi era mai successo di festeggiare così tanto. Quando sono arrivato qui ho visto tanta qualità, ma non pensavo di ritrovarci al primo posto. Il mister Lucarelli i primi giorni mi parlava spesso per inserirmi in gruppo. Volevo rimanere in Italia per restare nei radar della Lazio, qui sono vicino a Roma e il 4-3-3 è perfetto per le mie caratteristiche“.

Sulla stagione: "La sto vivendo con continuità. Sono contento di giocare quasi tutte le partite dall’inizio o subentrando, finora ne ho saltata una sola. Se seguo la Lazio? Certo, la guardo sempre. A Roma c’è mia sorella che studia all’Università del Foro Italico, quando vado a trovarla riesco anche ad andare allo stadio. Rimpianti? Forse sono stato un po’ sfortunato perché nei pochi minuti giocati avrei potuto fare due o tre gol, non si saprà mai cosa sarebbe successo se avessi segnato. Ma preferisco non pensarci. Se non sbaglio con la Lazio ho giocato 360 minuti totali". E infine, sull'interesse del Chelsea: "Dopo l’ultima stagione in Spagna avevo tante richieste. So che mi sono venuti a vedere diversi club tra i quali anche Chelsea e Inter, ma quando hanno saputo il prezzo si sono tirate indietro. La Lazio ha speso 6 milioni per portarmi in Italia, in quel momento neanche sapevo la mia valutazione”.

