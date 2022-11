Ravanelli: "La Lazio quando può cadere si rialza con personalità"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio in fondo a una delle settimane più difficili della sua storia recente vince il derby contro la Roma senza Immobile e Milinkovic. I grandi meriti della squadra biancoceleste sono stati evidenziati a Pressing dall’ex attaccante Fabrizio Ravanelli: "Una Lazio che stupisce perché quando la vedi che potrebbe cadere si rialza con grande personalità e gioca delle partite importanti. Giocare un derby con due assenze così pesanti, un giocatore che finalizza le azioni e un altro che è determinate nell’ultimo passaggio e nella fase difensiva, dimostra che la squadra sta crescendo partita dopo partita grazie anche a un grande giocatore come Sarri che dà comunque un’idea di gioco. Non dimentichiamoci che la Lazio nel passaggio dai tre di Inzaghi ai quattro ha faticato un po’ a trovare gli equilibri difensivi e infatti lo scorso anno ha subito tanti gol, ma quest’anno nonostante le difficoltà sta facendo un campionato straordinario".