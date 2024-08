Rayo Vallecano, ecco James Rodriguez: "Grande gioia tornare in Liga"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

James Rodriguez è un nuovo giocatore del Rayo Vallecano. Nelle ultime settimane il profilo del colombiano era stato accostato anche alla Lazio, che però ha deciso di non affondare il colpo. Queste le prime parole del trequartista dopo essere tornato in Spagna: "È una grande gioia tornare a giocare nella Liga. È incredibile, un club storico come il Rayo Vallecano e che ha molta voglia di fare le cose bene. In ogni posto in cui vado ho sempre questa responsabilità, sono un giocatore a cui piace vincere e spero di poter fare le cose per bene in questo anno così importante (l'anno del centenario del Rayo, ndr) per questo club fantastico. Ho molta voglia di poter sognare e fare grandi cose".