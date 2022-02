Real Madrid, dall’Inghilterra: “Bale ha firmato un pre-accordo con un club”

Gareth Bale pronto a salutare di nuovo il Real Madrid. In Inghilterra sono sicuri. L'attaccante gallese non ha trovato la giusta alchimia con Ancelotti che, in questa stagione, raramente lo ha chiamato in causa. Secondo L'Express, l'esterno offensivo classe 1989 sarebbe pronto a cambiare aria a giugno. Il giocatore avrebbe già firmato un pre-accordo con il Tottenham a parametro zero. Si tratterebbe della terza esperienza di Bale con la maglia degli Spurs.