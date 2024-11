Real Madrid, fiducia ad Ancelotti ma spuntano già le alternative: i dettagli

Nonostante ci sia preoccupazione per le ultime prestazioni, soprattutto il ko contro il Milan in Champions League, la dirigenza del Real Madrid, con Florentino Perez in testa, ha trasmesso tranquillità a Carlo Ancelotti. Secondo Marca infatti, c’è la certezza che se c’è qualcuno in grado di ribaltare la situazione, quello è proprio l’allenatore italiano, con un contratto in vigore fino al 30 giugno 2026.

Nella fiducia che viene trasmessa, sembrerebbe illogico parlare di situazioni estreme. Nell’attuale assetto sportivo del Real Madrid, però, Raul Gonzalez Blanco e Santiago Solari sono le alternative che potrebbero tornare di moda nel caso in cui la situazione precipitasse.