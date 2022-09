Real Madrid-Maiorca, pari con gol all’intervallo segna sempre Muriqi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Termina in pareggio, sul risultato di 1-1, il primo tempo tra Real Madrid e Maiorca, valido per la quinta giornata di Liga. Al Bernabeu, ad andare in vantaggio un po' a sorpresa, sono gli ospiti con il solito Vedat Muriqi. L'ex Lazio raccoglie un cross proveniente dalla destra e sul secondo palo, con un grande stacco di testa, batte un incolpevole Courtois. Terzo gol in campionato per il kosovaro. A fine primo tempo arriva il pari dei Blancos firmato Valvedere. In corso la ripresa della gara.