Regola sugli extracomunitari, richiesta una modifica: Lazio interessata, ma...

Fonte: FIGC

© foto di www.imagephotoagency.it

AGGIORNAMENTO ORE 18:20 - La modifica richiesta rischia di cambiare completamente il calciomercato estivo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la FIGC ha presentato la richiesta oggi e la palla passa al CONI. Domani prevista la giunta del CONI, mentre mercoledì il consiglio che potrebbe prendere subito in esame la richiesta ed essere chiamato a deliberare a patto che i tempi di invio della FIGC lo permettano. Attenzione, però, perché il CONI potrebbe anche decidere di accordare il permesso ma facendo partire la modifica dalla stagione 2024/25 e non da quella in corso. Questo perché, essendo passato già quasi un mese di calciomercato, la modifica rischierebbe di condizionare i club e le decisioni prese finora. Quindi sono 3 le ipotesi: sì alla modifica immediata, sì ma con modifica che parte dalla prossima sessione, no alla modifica.

Il Consiglio Federale tenutosi in mattinata ha provveduto a modificare alcune norme, tra tutte quella che riguarda il conteggio dei giocatori extracomunitari. Come si legge nel comunicato stampa emesso dalla Federazione, la Lega Serie A ha chiesto e ottenuto la delibera di "richiedere al CONI l’equiparazione dei calciatori provenienti dal Regno Unito a quelli comunitari, esentandoli quindi dalle quote di ingresso". Questo "in virtù degli accordi di cooperazione commerciale tra l’UE e la Gran Bretagna". Ora bisogna aspettare l'ok del CONI che renderebbe attuatuva la richiesta e cambierebbe le cose per molti club. Dal Milan, alla Roma passando per la Juventus con i vari Loftus Cheek, Tomori, Abraham, Smalling e Iling che tornerebbero comunitari.

Come si evolve il mercato della Lazio

Una notizia che potrebbe anche cambiare le strategie in casa Lazio. Nelle ultime ore si è parlato di un interessamento per tre giocatori extracomunitari: l'inglese naturalizzato ghanese Hudson-Odoi, il giapponese Kamada e il russo Zakharyan. Ai biancocelesti è rimasto un solo slot libero, ma qualora la riforma diventasse attuativa l'attaccante proveniente dal Chelsea non rientrerebbe in questo raggruppamento e potrebbe essere quindi tranquillamente tesserato. Per l'ultimo posto potrebbe essere lotta a due tra Kamada e Zakharyan. La palla passa a Lotito e Sarri.