Rennes, tre giocatori positivi al Covid: la squadra si allena in piccoli gruppi

Altri casi di Covid-19 nel mondo del calcio. Questa volta la squadra colpita è il Rennes, che ha registrato ben tre positivi. Il club ha diramato il comunicato ufficiale dopo i nuovi test effettuati in giornata. I giocatori che hanno contratto il virus sono isolamento. Per preparare la gara con il Montpellier, il Rennes ha deciso di far allenare la squadra in piccoli gruppi.