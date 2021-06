Report, in onda l'inchiesta su Igli Tare e il fratello Genti

E' andata in onda la puntata di Report, programma condotto da Sigfrido Raucci, sull'inchiesta legata al mondo del calcio. Tra i vari personaggi che sono finiti sotto i riflettori c'è anche il ds della Lazio Igli Tare. Lo stesso direttore sportivo ha già inviato una diffida al programma.

Nella prima parte viene citata la Top Bast società molto importante in Albania che sponsorizza anche alcune squadre di calcio. Secondo quanto riportato da Report i proprietari occulti sarebbero i fratelli Tare. In mezzo ci sarebbe anche la mafia calabrese che e l’8 gennaio del 2015 organizza un incontro a Bari con Genti Tare, fratello di Igli. Tra le parti ci sono delle comunicazioni e lo scambio di alcune mail. Alla fine l'accordo salta per sconvenienza. Genti Tare afferma, sempre ai microfoni di Report, di "Aver gestito l’affare solo come mediatore".

L’inchiesta si sposta anche sull'acquisto di Vedat Muriqi operato dalla Lazio la scorsa estate per una cifra che si aggira attorno ai 20 milioni di euro. Nell’operazione, continua Report, finiscono cinque procuratori tra cui l'agente Qormemeti, amico di Tare e i fratelli Gabriele e Valerio Giuffrida. La Lazio dal suo canto paga solo le commissioni alla Gg11 di Giuffrida. Valerio Giuffrida, sottolinea il programma, è stato sindaco supplente della Lazio Events, la società con cui il patron Lotito controlla la Lazio.

