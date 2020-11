Repubblica "sfotte" la Lazio, ma il post è un autogol

Cos'è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità d'esecuzione. Ce lo ricorda la pagina Facebook di Repubblica Roma, pubblicando il link di un articolo dedicato alla questione tamponi Lazio e a corredo la foto di un gruppo di tifosi della Roma che tiene uno striscione che recita: "19/20, Lazio Tampone d'Italia". Se questo è genio... Non è velocità d'esecuzione, visto che lo striscione risale al 22 luglio scorso, quando i romanisti si ritrovarono in giro per Roma, vagando per il centro, non avendo un luogo preciso dove festeggiare uno dei tanti compleanni del loro club. Repubblica, ma cosa combini? Provi la carta dell'ironia, ammicchi ai sostenitori della squadra nata dalla fusione del '27 e poi scivoli su bucce di banana simili? Non ci siamo...