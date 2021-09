Riapertura stadi, Costa: "Prima al 75%, poi si tornerà al 100%"

Aumentano le speranze per rivedere gli stadi al 100% della capienza entro la fine dell'anno. Già Valentina Vezzali aveva aperto a questa possibilità sottolineando come il lavoro stia continuando senza sosta, ma oggi Andrea Costa ha dato una conferma in più. Il Sottosegretario alla Salute ha detto a Rai Radio 1 al riguardo: "Credo che ci possa essere una tappa intermedia che può prevedere il 75 per cento per poi arrivare al 100". Entro il 30 settembre si deciderà anche per i palazzetti al chiuso: si ragiona sull'ampliamento fino al 50%, anche se la richiesta è quella di avere capienze simili a cinema e teatri.