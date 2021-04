Riapertura stadi, Malagò: "L'apertura del calcio è un'apertura di speranza"

L'ok della Vezzali (Sottosegretaria allo Sport) per la presenza del pubblico alle partite inaugurali di Euro 2020 sta dando grande speranza al mondo dello sport in generale, che ora attende lo stesso trattamento riservato al calcio. Il presidente del CONI Malagò, a margine dell'evento di presentazione della CEV Champions League Super Finals di volley che si terrà a Verona, ha detto in merito: "Oggi ci sono stati dei segnali, credo sia unanime il grido di dolore della pallavolo e di altri sport indoor che sono in situazioni analoghe. Faccio un gran tifo per chiudere, in senso buono, la partita e dare il via libera alle riaperture con il pubblico. L'apertura del calcio è un'apertura di speranza e fa da traino per tutti gli altri sport che, a questo punto, legittimamente e doverosamente non vogliono avere trattamenti diversi".