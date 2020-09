Riapertura stadi, Speranza: "Vorrei tornare all'Olimpico per la Roma"

"Anch’io sono un appassionato di calcio e vorrei riportare mio figlio allo stadio dove siamo abbonati, in tribuna Tevere per seguire la Roma". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha parlato ai microfoni di Rai Radio 2. Giusto riaprire gli stadi ma la precedenza va senza dubbio alle scuole. Questo il messaggio che ha voluto lanciare Speranza che ha continuato: "La scuola è una priorità assoluta. Non credo, lo dico con tutto il rispetto e da grande tifoso, che gli stadi abbiano la stessa priorità".