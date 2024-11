Riccardo Viola deluso: "All'Olimpico una delle pagine più tristi della Roma"

Fonte: ANSA

"Per un uomo di sport e per un tifoso della Roma, credo che ieri sia stata una delle pagine più tristi: vedere la curva che alla fine del primo tempo toglie gli striscioni e smette di fare il tifo. E non è andata via per andare a contestare, ma si disperde e torna a casa. Ieri il legame tra la Roma e i suoi tifosi ha subìto una brutta sconfitta, non solo sportiva". Così Riccardo Viola, figlio dell'ex presidente giallorosso Dino Viola e attuale presidente del Coni Lazio, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulla crisi della Roma, ora alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'esonero di Juric. "A inizio anno abbiamo avuto Mourinho - ricorda Riccardo Viola - ha trascinato la gente, è diventato la Roma, si è assunto tutte le responsabilità e ha preso posizioni, non tutte condivisibili".

