Rimonta Lazio, con l'Empoli finisce 3-3: gli scatti del match - PHOTOGALLERY

Alla ripresa del campionato dopo le festività natalizie, la Lazio non va oltre il pareggio con l'Empoli. La squadra di Andreazzoli parte subito bene andando, nel giro di pochi minuto, in doppio vantaggio. Poi arriva il gol di Immobile a riparire la sfida. Al 66' Milinkovic mette la propria firma sul tabellino e riporta il risultato in pareggio. La formazione di Sarri si fa più pericolosa che mai e, proprio quando ci si aspettava il sorpasso, la squadra ospite firma il tris. All'81' la rete annullata a Patric e il caos in campo, con l'arbitro Giua che chiede per due volte l'aiuto del Var. Alla fine il pari arriva ancora dai piedi del "Sergente", in pieno recupero. I biancocelesti tentano l'assalto finale: al 97', quando arriva il triplice fischio, il risultato è di 3-3. Di seguito, gli scatti del match:

