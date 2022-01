CLASSIFICA | La Lazio non ne approfitta, l'Europa ora è a -6

Si muove poco la classifica di Serie A. Le poche partite disputate di questa 20^ giornata (molte non giocate a causa del Covid, altre in programma nella serata) hanno prodotto poco a livello di punti. Il Cagliari, vincendo contro la Sampdoria, ha conquistato tre punti fondamentali per la corsa alla salvezza, anche se rimane al 18° posto. Il Verona vince e guadagna punti in ottica Europa, a differenza della Lazio che riacciuffa l'Empoli nel finale e gudagna un punto poco utile al suo obiettivo. Si attendono i risultati di Sassuolo - Genoa, Juventus - Napoli e Milan - Roma per conoscere la graduatoria parziale di questo turno (le gare non giocate verranno recuperate più avanti).

LA CLASSIFICA

Inter 46

Milan 42

Napoli 39

Atalanta 38

Juventus 34

Roma 32

Fiorentina 32

Lazio 32*

Empoli 28*

Bologna 27

Hellas Verona 27*

Torino 25

Sassuolo 24

Udinese 20**

Sampdoria 20*

Venezia 17

Spezia 16*

Cagliari 13*

Genoa 11

Salernitana 8**

*una partita in più

**una partita in meno