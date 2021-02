Rinnovo de Vrij, ci risiamo! L'agente Raiola: "Dovete chiedere all'Inter, se parlo io..."

DE VRIJ RINNOVO - A volte ritornano. Domenica la Lazio ritroverà l'Inter e de Vrij in una sfida difficile che potrebbe risultare decisiva per le prime posizioni. L'olandese, però, ha anche altri problemi visto che il suo contratto con i nerazzurri scadrà nel 2022 e al momento non è ancora arrivata l'intesa definitiva per il prolungamento dell'accordo. Qualche settimana fa sembrava che le parti fossero vicinissime, ma la situazione economica dei meneghini non ha permesso di chiudere l'operazione. Mino Raiola, agente del calciatore, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb non facendo chiarezza, ecco le sue parole: "Se ne volete sapere di più sul rinnovo di Stefan dovete parlare con l'Inter, non con me. Rispetto un discorso sulla discrezione che vale per tutti, nessuno escluso. Ho sempre lavorato nell'ombra, con discrezione su questo genere di cose, perché certe speculazioni rischiano di destabilizzare lo stato delle cose. Quando parlo e dico la mia opinione su certe cose schizzano le azioni della borsa su e giù, impazzendo". Una situazione che ricorda quanto accaduto ai tempi della Lazio con il centrale orange che si è poi svincolato raggiungendo Milano sponda nerazzurra. Chissà che il copione non possa ripetersi.