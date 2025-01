RIVIVI DIRETTA - Lazio Women - Fiorentina 2-0, la decidono Visentin e Piemonte

Serie A Femminile eBay | 16ª giornata

Sabato 25 gennaio 2025, ore 12:30

Stadio Mirko Fersini, Formello

LAZIO WOMEN - FIORENTINA 2-0: 58' Visentin (L), 78' Piemonte (L)

LAZIO (3-4-1-2): Cetinja; Connolly, Eriksen, Baltrip-Reyes; Oliviero, Castiello (46' Simonetti), Goldoni (83' Yang), Zanoli; Le Bihan; Visentin (73' D'Auria), Piemonte (87' Martinovic). A disp.: Karresmaa, Kajan, Benoit, Cafferata. All.: Gianluca Grassadonia

FIORENTINA (4-2-3-1): Fiskerstrand; Erzen, Pedersen, Tortelli (84' Bedini), Faerge; Curmark (46' Breitner), Snerle (71' Pastrenge) ; Longo (66' Bredgaard) , Catena, Bonfantini (71' Filangeri) ; Janogy. A disp.: Durante, Bettineschi, Georgieva, Toniolo, Mensuali. All.:De La Fuente

Arbitro: Giovanni Castellano (sez. Nichelino); Assistenti: Giuseppe Lipari - Marco Sicurello; IV ufficiale: Domenico Mascolo

Ammonite: 18' Castiello (L), 26' Longo (L), 49' Piemonte (L), 55' Tortelli (F), 67' Breitner (F)

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio: termina la sfida.

90'+1' Fallo di Filangeri su Simonetti, la Lazio guadagna un calcio di punizione.

90' Concessi 4' di recupero.

87' Sostituzione per la Lazio: fuori Piemonte, dentro Martinovic.

85' Grande occasione per la Fiorentina che sfrutta un errore di Reyes, Catena manda in profondità Breitner. Ma Cetinja dice 'no'.

84' Ultimo cambio per De La Fuente: fuori Tortelli, dentro Bedini.

83' Cambio per la Lazio: fuori Goldoni, dentro Yang.

78' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Piemonte, servita da Goldoni, trova il gol del raddoppio.

77' Ottimo intervento di Filangeri che interrompe l'azione offensiva della Lazio, sbarrando la strada a Piemonte.

75' Azione personale di Catena che ha provato a colpire la Lazio, ma il tiro è stato impreciso e Cetinja riesce a metterci i guanti.

73' Sostituzione per Grassadonia: fuori Visentin, dentro D'Auria.

73' Occasione colossale per la Fiorentina nata da un errore di Cetinja, Eriksen col suo rilancio favorisce Bredgaard che ha mancato di pochissimo la porta.

71' Altro cambio per la Fiorentina: fuori Bonfantini e Snerle, dentro Filangeri e Pastrenge.

70' Goldoni per Oliviero che prova a mettere al centro un pallone, Fiskerstrand senza il minimo sforzo fa sua la sfera.

69' La Fiorentina alza il pressing, la Lazio cerca di gestire il pallone.

67' Ammonita Breitner per un fallo su Goldoni.

66' Cambio per la Fiorentina: fuori Longo, dentro Bredgaard.

65' Piemonte dal dischetto, prende la rincorsa ma sbaglia. C'è la parata di Fiskerstrand.

64' Calcio di rigore per la Lazio conquistato da Visentin che ha subito fallo da Fiskerstrand.

58' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Visentin, sugli sviluppi di un calcio piazzato, trova la deviazione e sblocca la sfida portando in vantaggio la Lazio.

56' 57' Zanoli atterrata da Janogy, l'arbitro interviene concedendo la punizione ma non estrae alcun cartellino.

55' Fallo di Tortelli su Visentin, il capitano della Fiorentina viene ammonito.

53' Cross di Zanoli, ci mette la testa Goldoni che però si scontra con Fiskerstrand in uscita.

51' Calcio di punizione da posizione interessante per le viola. Faerge al tiro, la palla spiove in area di rigore ma non ci arriva Bonfantini.

49' Ammonita Piemonte per un fallo su Catena.

47' La Lazio guadagna una rimessa laterale con Goldoni, Oliviero gioca su Piemonte. Pallone al centro, non ci arriva per un soffio Simonetti.

46' Cambio anche per la Fiorentina: fuori Curmark, dentro Breitner.

46' Sostituzione Lazio: esce Castiello, entra Simonetti.

46' Fischia l'arbitro: inizia la ripresa!

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio: termina il primo tempo.

45' Concesso 1' di recupero.

42' Fergen su punizione, pallone che spiove in area di rigore. Cetinja ci mette i pugni, sulla ribattuta ci prova Curmark. Ma la Lazio riesce a liberare e a ripartire.

41' Connolly va da Eriksen che serve Visentin in profondità, ma la difesa viola le sbarra la via per la porta.

39' Longo costringe Cetinja a rifugiarsi in rimessa laterale, pericolosa la giocatrice della Fiorentina,

36' Occasione per la Fiorentina! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Pedersen fa da sponda a Bonfantini. La conclusione viene bloccata da Cetinja.

33' Grande occasione per la Lazio! Le Bihan in profondità per Visentin che ha colpito di mancino cercando di incrociare, il pallone termina sul fondo di pochissimo.

32' Faerge dalla bandierina, cross sul secondo palo. Ci mette la testa Janogy, ma impatta male e la palla finisce sul fondo.

32' Bonfantini pericolosa in area di rigore, buona chiusura di Oliviero che regala il primo angolo del match alle ospiti.

30' Goldoni a cercare Zanoli, ottima intuizione di Curmark che anticipa la biancoceleste. Si sono abbassati i ritmi della gara.

27' Calcio di punizione da posizione interessante per le viola, va al tiro Faerge. Cetinja blocca in due tempi.

26' Ammonita Connolly per un fallo su Catena.

25' Bonfantini punta Oliviero, prova a rientrare. Serve poi Catena che va al tiro, ma la conclusione è troppo alta.

24' Le Bihan prova a attaccare Erzen che se ne va, la biancoceleste commette fallo. Il direttore di gara concede la punizione e "grazia" la numero 11.

22' Castiello in percussione a cercare Goldoni, ma la difesa della Fiorentina chiude bene.

20' Errore in uscita di Eriksen e Janogy ne approfitta, calcia la conclusione ma non centra la porta. Sulla ribattuta ci prova anche Erzen, ma la palla finisce sul fondo.

18' Ammonita Castiello per una trattenuta su Bonfantini.

16' Bonfantini per Longo, si allunga Castiello che ferma la numero sette viola.

13' Piemonte per Oliviero che prova a allargarsi, c'è la chiusura di Faerge.

11' Intervento duro di Goldoni su Catena, la centrocampista della Lazio viene richiamata dall'arbitro che questa volta decide di "graziarla"

9' Zanoli al centro per Goldoni che di testa prova la conclusione, c'è la parata di Fiskerstrand. Sulla ribattuta ci prova Visentin, ma il portiere viola salva ancora la porta.

8' Dalla bandierina Castiello che gioca corto per Le Bihan, libera la difesa della Fiorentina.

8' Lazio che prova l'azione in profondità, doppio errore della Fiorentina che concede l'angolo in favore delle biancocelesti.

7' Buona uscita di Tortelli, riuscita a creare superiorità, ma viene fermata da Le Bihan che commette fallo. L'arbitro concede punizione in favore delle viola.

6' Goldoni prova a manovrare, va da Eriksen. Pallone che non passa, bloccato da Pedersen.

2' Cross sul secondo palo di Oliviero, non riesce a deviare Goldoni. Riparte la Fiorentina.

1' Il primo possesso è per la Lazio

1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio Women - Fiorentina, valida per la sedicesima giornata di Serie A Femminile. Appuntamento col calcio d’inizio alle 12:30.

