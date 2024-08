RIVIVI DIRETTA - Napoli-Lazio Women 1-0, triplice fischio: termina l'amichevole

Amichevole

Venerdì 23 agosto 2024, ore 17:00

Stadio Giuseppe Piccolo, Cercola (NA)

NAPOLI - LAZIO WOMEN 1-0: 45' Pettenuzzo (N)

NAPOLI (4-3-3): Bacic (45' Beretta); Lundorf, Sliskovic, Pettenuzzo, Pellinghelli (45' Novellino); Bellucci (56' Giai), Beil, Muth; Moretti (79' Sciabica), Martinovic (89' Gianfico), Banusic. All.: Salvatore Mango

LAZIO WOMEN (5-3-2): Cetinja; Belloumou (87' Scaramuzzi), Zanoli (56' Castiello), D’Auria (45' Pittaccio / 81' Pizzi), Mancuso, Oliviero; Colombo, Eriksen, Castiello (45' Kajan); Le Bihan, Visentin. All.: Gianluca Grassadonia

Ammonite: 50' Sliskovic (N)

Espulse: 60' Sliskovic (N)

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio: finisce qui l'amichevole.

90' Saranno 4' di recupero.

89' Sostituzione per il Napoli: fuori Martinovic, dentro Gianfico.

89' Si rende subito protagonista Scaramuzzi che sfiora il gol del pareggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma la palla è troppo alta.

88' Altro cambio per Grassadonia: Scaramuzzi per Belloumou.

81' Cambia ancora la Lazio: fuori Pittaccio, dentro Pizzi.

79' Un cambio per Mango: esce Moretti per Sciabica.

77' Tiro cross sul secondo palo di Belloumou che sfiora il gol del pareggio, ottimo l'intervento di Beretta che allontana il pericolo.

68' Castiello apre bene per Oliviero che la mette al centro, ma pronta la difesa del Napoli che non lascia filtrare il pallone.

65' Oliviero per Visentin che però non riesce a bloccare la sfera e interviene Beretta che la fa sua.

62' Brivido per la Lazio, Banusic al centro ma Cetinja ci mette il piede e respinge la conclusione.

60' Ammonita Sliskovic per un altro fallo ai danni della Lazio, viene poi espulsa per doppio giallo.

56' Cambia ancora Grassadonia, fuori Zanoli e rientra Castiello. Per il Napoli esce Bellucci, entra Giai.

50' Primo giallo del match per Sliskovic

45' Fischia l'arbitro: inizia la ripresa.

45' Duplice cambio per la Lazio: fuori D'Auria e Castiello, dentro Pittaccio e Kajan. Cambia anche il Napoli: fuori Bacic e Pellinghelli, dentro Beretta e Novellino.

PRIMO TEMPO

45'+3' Duplice fischio: termina qui il primo tempo.

45' Concessi 3' di recupero

45' Secondo angolo per il Napoli. Banusic dalla bandierina, palla che spiove in area di rigore sul secondo palo e Pettenuzzo con un colpo di testa la mette alle spalle di Cetinja e porta in vantaggio le partenopee.

39' Napoli ancora in fase di possesso, cerca ancora il gol del vantaggio ma il portiere biancoceleste esce senza problemi e fa sua la sfera.

37' Brivido per la Lazio, ci ha provato Banusic che ha cercato l'angolino ma il tiro è uscito di pochissimo.

30' Prima chance dalla bandierina anche per il Napoli, pallone che spiove al centro dell'area ma Cetinja ci mette i guantoni.

27' Il Napoli riesce a arrivare in area di rigore della Lazio con Banusic che calcia la conclusione, ma il tiro è alto e finisce sopra la traversa.

25' Palla interessante di Visentin per Belloumou che però viene ostacolata dal difensore del Napoli, la palla finisce in rimessa laterale.

21' Banusic su punizione, mette al centro e di testa riesce a allontanare Castiello. L'azione si prolunga con un pallone velenoso delle partenopee che però Cetinja riesce a fare suo.

15' Grande occasione per il Napoli con Moretti che calcia dritta in porta, ma interviene Cetinja che impedisce alle partenopee di andare in vantaggio.

13' Fallo a centrocampo subito da Eriksen e la formazione di Grassadonia guadagna un altro calcio di punizione.

10' Visentin cerca l'azione personale, ma resta coinvolta in duello e riesce a guadagnare un calcio di punizione da posizione interessante. Le Bihan alla battuta e sfuma un'altra occasione da gol, il tiro è troppo alto e finisce sopra la traversa.

8' Mancuso per Castiello, ma le due biancocelesti non s'intendono e dell'errore ne approfitta il Napoli per ripartire.

6' Primo corner per le biancocelesti, dalla bandierina Le Bihan che chiama uno schema. Parte col cross sul primo palo che però la difesa del Napoli respinge senza troppi problemi.

4' Occasione per la Lazio con Le Bihan che ha tentato la conclusione dal limite dell'area, ma il portiere del Napoli le nega il gol.

1' Fischia l'arbitro: inizia l'amichevole!

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Napoli - Lazio Women, amichevole in vista dell’inizio del campionato che vedrà debuttare le biancocelesti nel derby al Fersini.