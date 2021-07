RIVIVI LA DIRETTA - Italia - Spagna 5-3 dcr: gli azzurri volano in finale dopo i calci di rigore!

EURO 2020, Semifinale

Italia - Spagna

Martedì 6 luglio 2021, ore 21:00

Stadio Wembley di Londra

ARBITRO: Brych

GUARDALINEE: Borsch e Lupp

IV UOMO: Karasev

VAR: Fritz

FORMAZIONI UFFICIALI:

ITALIA: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

SPAGNA: Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Garcia, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferrán Torres, Dani Olmo, Oyarzabal.

L'Italia vince ai calci di rigore e approda in finale di Euro 2020. Decisivo l'errore di Morata e il gol di Jorginho.

ITALIA

Locatelli (errore)

Belotti (gol)

Bonucci (gol)

Bernardeschi (gol)

Jorginho (gol)

SPAGNA

Olmo (errore)

Moreno (gol)

Thiago (gol)

Morata (errore)

RIGORI

120' - Finiscono anche i tempi supplementari, si andrà ai calci di rigore.

117' - Ammonito Bonucci per fallo su Morata.

110' - Berardi ribadisce in rete ma parte da posizione di fuorigioco, gol annullato.

109' - Esce Eric Garcia nella Spagna, entra Pau Torres.

107' - Nell'Italia dentro Bernardeschi per Chiesa.

106' - Luis Enrique manda in campo Thiago Alcantara al posto di Busquets.

106' - Cambio campo e secondo tempo supplementare che inizia in questo momento.

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

105' - Finisce il primo tempo supplementare, l'Italia soffre ma tiene botta.

98' - Punizione tesa di Olmo che impegna Donnarumma, sulla respinta il rimpallo favorisce l'Italia.

97' - Toloi stende Olmo e si prende il cartellino giallo.

91' - Si ricomincia, inizia il primo tempo supplementare.

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

90'+3 - Non bastano i 90 minuti regolamentari, si va ai tempi supplementari.

90' - Concessi 3 minuti di recupero.

85' - Entrano Locatelli e Belotti per Barella e Insigne nell'Italia, la Spagna manda in campo Marcos Llorente per Azpilicueta.

79' - Pareggio della Spagna, Morata realizza dopo l'ottimo scambio con Olmo. 1-1.

72' - Anche l'Italia cambia, entrano Pessina e Toloi al posto di Verratti ed Emerson.

69' - Doppio cambio in casa Spagna, dentro Moreno e Rodri per Oyarzabal e Koke.

69' - Ammonito Olmo per una brutta entrata su Barella.

68' - Sfiora il raddoppio l'Italia, grande imbucata di Chiesa per Berardi che da posizione defilata prova il destro in diagonale. Respinge il portiere avversario.

65' - Clamorosa occasione fallita da Oyarzabal che imbeccato alla perfezione da Koke non riesce a colpire di testa da due passi.

62' - Doppio cambio, uno per parte. Esce Immobile che lascia il posto a Berardi, nella Spagna dentro Morata per Ferran Torres.

60' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Italia in vantaggio! Ripartenza perfetta degli azzurri, Chiesa prende palla e calcia a giro insaccando sul secondo palo. 1-0!

58' - Ci prova Oyarzabal con un sinistro da fuori, palla centrale bloccata da Donnarumma.

53' - Risponde l'Italia con una ripartenza chiusa con la conclusione in diagonale di Chiesa, Simòn blocca a terra.

52' - Sfiora il gol Busquets che calcia di poco alto con un destro a giro.

50' - Fallo di Busquets su Immobile, cartellino giallo per il capitano della Spagna.

49' - Grande palla di Olmo sul secondo palo per Ferran Torres, perfetta la diagonale di Di Lorenzo che mette in corner.

46' - Inizia la ripresa, nessun cambio nelle due formazioni.

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Finisce qui il primo tempo, 0-0 all'intervallo.

44' - Vicina al vantaggio l'Italia con Emerson Palmieri, il suo sinistro scheggia la traversa e finisce alto dopo l'ottimo passaggio di Insigne.

39' - Ripartenza della Spagna, riceve Oyarzabal che prova il tiro di prima dal limite mandando alle stelle.

32' - Perde palla Verratti, Olmo parte verso la porta e calcia dai 30 metri mandando alto.

25' - Miracolo di Donnarumma su Olmo che dopo un rimpallo in area calcia un rigore in movimento, il portiere si allunga e para.

20' - Grande occasione per l'Italia: sbaglia l'uscita Simón, Emerson trova Immobile che non riesce a calciare a porta vuota così come Barella dopo l'appoggio dell'attaccante della Lazio.

15' - Errore in disimpegno di Barella, Ferran Torres prova il tiro da fuori area ma la palla finisce larga.

13' - Grande imbucata di Pedri per Oyarzabal che davanti a Donnarumma stoppa male la palla, provvidenziale il recupero di Emerson.

10' - Ritmi subito alti, le squadre si studiano ma non sono bloccate. La Spagna palleggia bene, l'Italia pronta a ripartire.

3' - Prima occasione per l'Italia con Barella che si inserisce bene alle spalle della difesa e calcia sul palo, ma parte in posizione di fuorigioco.

1' - Fischio d'inizio, è cominciata Italia - Spagna!

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 20:50 - I giocatori stanno per schierarsi a centrocampo, a breve gli inni nazionali delle due squadre prima dell'inizio della partita.

AGGIORNAMENTO ORE 20:30 - Le squadre sono in campo per il riscaldamento. Manca poco al fischio d'inizio.

Amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it buonasera da Leonardo Giovanetti e benvenuti alla diretta scritta di Italia - Spagna, semifinale di Euro 2020. Negli Azzurri nessuna sorpresa di formazione, con Chiesa confermato al posto di Berardi ed Emerson Palmieri che sostituirà Spinazzola. Nella Roja Morata partirà dalla panchina a beneficio di Oyarzabal. A breve il fischio d'inizio.

