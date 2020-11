RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Correa: "La nostra è una squadra forte e di amici"

FORMELLO - A Crotone si è sbloccato anche in campionato, Joaquin Correa. Ci sarà lui ad accompagnare mister Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia di Lazio-Zenit San Pietroburgo: segui la diretta scritta delle parole del "Tucu" su Lalaziosiamonoi.it.

Ora sei diventato un vero attaccante?

"In questi anni ho giocato più da attaccante o da seconda punta rispetto al passato. Non sono uno da area di rigore, mi piace però stare vicino alla porta. Mi sento migliorato, posso farlo ancora tanto. Lavoro per questo tutti i giorni".

Che emozione allenarsi con Messi in nazionale? Ti ha dato consigli?

"Una sensazione bellissima, un sogno di tutti gli argentini che giocano a calcio fin da piccoli. Stare lì insieme a lui e agli altri è importante, sono molto felice. Messi parla con tutti, è molto tranquillo ed educato, ma impari soprattutto vedendolo giocare, non a parole. Cerco anche io di migliorare così".

Il tuo obiettivo?

"Il mio primo obiettivo è domani, penso di partita in partita. Questa è stata la mia forza, pensare di giorno in giorno, se faccio bene le cose arrivano di conseguenza".

Il segreto del gruppo?

"Siamo uniti, il mister ci conosce benissimo, lavoriamo tanto ogni giorno per fare il nostro gioco ed essere protagonisti in partita. La nostra forza è questa, siamo tanti amici in campo".

Ti aspettavi una Lazio a questi livelli?

"Non è una sorpresa per me vedere la Lazio a questo livello contro squadre forti, lo siamo anche noi. Abbiamo giocatori esperti, siamo pronti a tutto, in primis a vincere domani per continuare su questa strada".

Le polemiche vi hanno condizionato?

"No, da quando sono qua si parla sempre di noi, si dicono certe cose... La nostra forza è la concentrazione in campo, è quello che ci chiede Inzaghi, di non pensarci e di fare il nostro lavoro. Lo stiamo facendo bene, se continuiamo così potremo dire la nostra".

Bilancio del tuo percorso alla Lazio? In cosa puoi migliorare?

"Il percorso è stato molto bello, abbiamo avuto momenti di difficoltà, ma abbiamo vinto coppe importanti. Ho imparato ogni giorno. C'è sempre da migliorare, è quello che penso e faccio ogni allenamento, il mister mi aiuta tanto con lo staff. Sono sulla strada giusta, voglio continuare così e i risultati arriveranno".

Pubblicato il 23/11