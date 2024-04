RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Salernitana 4-1: Tudor ritrova la vittoria

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Serie A TIM | 32ª giornata

Venerdì 12 aprile, ore 20:45

Lazio - Salernitana 4-1 (7', 34' Felipe Anderson, 14' Vecino, 16' Tchaouna, 87' Isaksen)

Stadio Olimpico di Roma

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila (83' Isaksen); Marusic (57' Hysaj), Vecino (79' Cataldi), Kamada, Lazzari; Felipe Anderson, Luis Alberto (79' Rovella); Castellanos (79' Pedro). A disp.: Sepe, Renzetti, Milani, Cataldi, A. Anderson, Rovella, Pedro, Isaksen, Saná Fernandes, Gonzalez. All.: Tudor.

SALERNITANA (4-2-3-1): Costil; Boateng (46' Manolas), Zanoli (46' Sambia), Pirola, Bradaric; Maggiore (46' Legowski), Coulibaly; Tchaouna, Candreva (84' Martegani), Gomis; Ikwuemesi (75' Weissman). A disp,: Ochoa, Allocca, Pasalidis, Simy, Gomis, Weissmann, Fazio, Pellegrino, Pierozzi, Vignato. All.: Colantuono.

Arbitro: Zufferli; Assistenti: Berti - Del Giovane; IV Uomo: Doveri; VAR: Paterna; AVAR: Aureliano.

NOTE

Marcatori: 7' Felipe Anderson (L), 14' Vecino (L), 16' Tchaouna (S), 34' Felipe Anderson (L), 87' Isaksen (L)

Ammoniti: 36' Coulibaly (S)

Espulsi: /

Recupero: 3' ; 5'

SECONDO TEMPO

90'+5 - Finisce la sfida: la Lazio torna a vincere grazie al 4-1 rifilato alla Salernitana.

90'+2 - Spreca l'occasione per la doppietta Gustav Isaksen. Dopo l'uscita a metà campo di Costil, il danese ha provato a tirare al volo per mettere la palla in porta. La conclusione però finisce di molto fuori dallo specchio della porta

90' - Cinque minuti di recupero.

87' - POKER DELLA LAZIO! Il quarto gol della squadra di Tudor lo segna Gustav Isaksen. Entrato da pochi minuti, il danese ha bucato Costil con un tiro rasoterra molto preciso. Prezioso il recupero alto di Rovella.

84' - Cambio anche per Colantuono: esce Candreva per far spazio a Martegani.

83' - Altra sostituzione per Tudor: fuori Gila per Isaksen.

79' - Tre cambi per la Lazio: fuori Luis Alberto, Castellanos e Vecino e dentro Rovella, Pedro e Cataldi.

77' - Luis Alberto prova il lancio in avanti per Vecino, chiuso però dalla difesa granata. Lo spagnolo poi viene successivamente murato sul tiro dopo uno scambio con Castellanos.

75' - Altro cambio per Colantuono: fuori Ikwuemesi e dentro Weissman.

73' - Prova a riaffacciarsi in avanti la Salernitana: prima Casale e poi Gila chiudono ogni tentativo offensivo.

70' - Rientra in campo Castellanos con un cerotto sulla testa. Lo stesso vale per Pirola che ha una vistosa fasciatura rimediata dopo lo scontro.

68' - Affondo di Felipe Anderson dopo il colpo di testa di Castellanos. Rimane a terra l'argentino dopo lo scontro aereo con Pirola: staff medico biancoceleste in campo.

66' - Imbucata di Patric per Luis Alberto che appoggia il pallone in area a Castellanos. Il numero 10, però, si trovava in posizione di fuorigioco.

62' - Presa alta di Mandas sull'azione offensiva della squadra di Colantuono. Il portiere greco, poi, mette la palla fuori per consentire allo staff medico granata di soccorrere Ikwuemesi rimasto a terra a metà campo.

60' - Ancora una grande occasione per la Lazio. Scambio a due in area di rigore tra Luis Alberto e Felipe Anderson: solo il miracolo di Costil nega la gioia del gol allo spagnolo.

57' - Prima sostituzione per la Lazio: Hysaj prende il posto di Marusic.

55' - Ikwuemesi prova a insediarsi nell'area di rigore della Lazio, ma viene murato da Casale al momento della conclusione.

54' - Tenta l'imbucata Castellanos per l'inserimento di Vecino. La difesa della Salernitana respinge il passaggio.

50' - Occasionissima per Felipe Anderson: dopo il passaggio centrale di Kamada, il brasiliano ha tirato alto sopra la traversa da ottima posizione. Tripletta mancata.

48' - Cross basso di Patric per l'inserimento di Castellanos: la difesa granata chiude in angolo.

46' - Primo squillo della Salernitana con Tchaouna: facile la presa di Mandas.

46' - Inizia il secondo tempo. Tre sostituzioni per la Salernitana: entrano Legowski, Sambia e l'ex Roma Manolas al posto di Maggiore, Zanoli e Boateng.

PRIMO TEMPO

45'+3 - Finisce il primo tempo sul 3-1 per la Lazio e tra i fischi della Curva Nord.

45'+2 - Rimane a terra Maggiore dopo l'ultimo scontro con Kamada. Esce momentaneamente dal campo molto dolorante accompagnato dallo staff medico.

45'+1 - Marusic, servito in area di rigore da Luis Alberto, spara alto. Altra occasione per la Lazio allo scadere del primo tempo.

45' - Tre minuti di recupero.

44' - Azione offensiva della Lazio con Castellanos e Felipe Anderson: il cross dell'argentino viene deviato da Gyomber in angolo.

42' - Nuova occasione per la Lazio: sul cross di Luis Alberto, Boateng rischia l'autogol di testa per contrastare Patric. Rimane a terra lo spagnolo nello scontro con l'ex Bayern Monaco: in campo lo staff medico. Il numero 4 riprende a giocare.

41' - Calcio di punizione dal limite battuta da Luis Alberto. Palla alta di molto sopra la traversa.

38' - La Lazio si porta di nuovo in attacco, questa volta con Patric salito dalla difesa. La sua conclusione però finisce tra le braccia di Costil.

36' - Il primo giallo del match è per Coulibaly che ha fermato da dietro Lazzari in ripartenza. Era diffidato, salterà la prossima gara contro la Fiorentina.

34' - GOOOOL LAZIO! È di nuovo Felipe Anderson a trovare la via della rete: uno due con Luis Alberto e palla alle spalle di Costil. Doppietta per il brasiliano e 3-1 per la Lazio.

33' - Ancora Lazio in avanti con Felipe Anderson che in area di rigore a provato a impensierire Costil. Il brasiliano, però, si trovava in posizione di fuorigioco: tutto fermo.

32' - Rimane a terra Ikwuemesi dopo uno scontro aereo: Zufferli ferma il gioco tra le proteste dei giocatori della Lazio.

30' - Occasionissima per la Lazio con il triangolo Luis Alberto-Felipe Anderson-Castellanos. Dopo il passaggio dell'argentino, il numero 10 biancoceleste davanti la porta non è riuscito a concludere. L'arbitro poi ha fermato il gioco per un fuorigioco precedente nell'azione.

28' - Brivido per Mandas che perde palla in area di rigore nello scontro con Ikwuemesi. La sfera finisce a Maggiore che però non riesce a trovare il gol.

27' - Ancora la Salernitana da fuori, questa volta con Coulibaly. Facile la presa bassa di Mandas.

25' - Duro scontro di gioco tra Castellanos e Boateng: sono entrambi a terra, entra lo staff sanitario. I due rientrano in campo senza problemi.

24' - Ci prova da fuori Bradaric: Mandas respinge corto e Gila spazza in rimessa laterale.

22' - Ribaltone incredibile dell'azione dopo l'uscita dalla porta di Costil che è arrivato fino a centrocampo. Alla fine nell'area di rigore della Lazio è arrivato a colpire Ikwuemesi, murato dalla difesa biancoceleste.

20' - La Salernitana va a caccia del pari con il cross di Candreva dalla destra. Facile la presa di Mandas.

16' - La Salernitana accorcia le distanze grazie al colpo di testa di Tchaouna su assist di Maggiore. 2-1 il punteggio all'Olimpico.

14' - RADDOPPIO LAZIO! È Vecino a siglare il gol del 2-0 della Lazio. Sul calcio d'angolo biancoceleste l'uruguaiano è stato il più lesto a correggere la palla in rete dopo il colpo di testa a vuoto di Castellanos.

13' - Ci prova di nuovo il Taty Castellanos, che in nell'area piccola granata è stato anticipato dal difensore avversario dopo il cross basso di Marusic.

11' - Felipe Anderson lancia Marusic in sovrapposizione. Il suo cross però termina sul fondo dopo il muro della difesa della Salernitana.

9' - Ancora Lazio in avanti: Castellanos, imbucato da Luis Alberto in area, si è fatto ipnotizzare da Costil nell'uno contro uno. Palla in angolo.

7' - GOOOOL DELLA LAZIO - Vantaggio immediato dei biancocelesti grazie allo slalom di Felipe Anderson che ha rubato palla a Candreva e si è inserito in area di rigore. Costil battuto, è 1-0.

5' - Giro palla da calcio d'angolo e tiro da fuori di Marusic, palla alta sopra la traversa. Sul corner successivo ci prova anche Castellanos di testa, ma la sua conclusione finisce fuori di poco.

4' - Prima conclusione verso la porta per la Lazio: in area di rigore Felipe Anderson prova a impensierire Costil, ma viene subito ribattuto in angolo.

1' - Fischio d'inizio, si gioca Lazio - Salernitana.

Buonasera amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it da Andrea Castellano e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Salernitana. I biancocelsti, dopo la sconfitta nel derby, tornano a giocare di fronte ai suoi tifosi per affrontare i ragazzi di Stefano Colantuono. Fischio d'inizio fissato alle 20:45.